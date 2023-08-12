В Крыму отстранили от работы вожатую, называвшую детей из Шебекино "мерзкими русскими"

Вожатую из детского лагеря "Мультфильм" в Крыму, которая кричала и оскорбляла детей из Шебекино, отстранили от работы. Об этом сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин.

Вожатая лагеря в Крыму кричала на детей и оскорбляла их. Видео © Telegram / Шёпот Шебекино

"По ситуации в лагере "Мультфильм" в Крыму. Вожатую, оскорблявшую детей из Шебекино, днём уже отстранили от работы. В настоящее время компетентные органы уже проводят расследование", – заявил чиновник в своём телеграм-канале.

По словам Милёхина, с детьми работают психологи и медики из крымского лагеря "Бригантина Белогорья". Министр образования региона добавил, что в субботу планирует встретиться с родителями детей.