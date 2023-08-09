От апокалипсиса до могилы: Детский лагерь под Новосибирском проверят из-за креативных вожатых

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко обратится в Следственный комитет из-за проведённого в лагере для детей "Лесная сказка" под Искитимом зомби-дня. Об этом она сообщила "Газете.ru".

Лагерь решил провести тематический день, который начинался с "зомби-апокалипсиса", а заканчивался "подготовкой к смерти" и "смертельным отбоем". Детский омбудсмен рассказала, что это возмутило её настолько, что она сразу связалась с министром труда и социального развития, а также обратилась в региональную прокуратуру для проведения проверки. Сейчас Болтенко готовит обращение в СК. Она заявила, что такая самодеятельность недопустима в детских лагерях, деятельность которых контролируют специальные комиссии.

"Все вроде как знают, говорят, рассказывают, сколько вожатых научили, как научили, какие хорошие вожатые. Ну и вот, пожалуйста. Потому что бесконтрольно всё. Дети приехали отдыхать. А дети же разные. У нас же не все с крепкими нервами. А тут каждый день копка могил, уборка могил", — возмутилась Болтенко.