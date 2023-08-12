Названы регионы России с "совершенно некомфортной погодой" в ближайшие дни

В ближайшие дни в 14 российских регионах ожидаются сильные дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, в Туве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края и в других регионах прогнозируется очень дождливая погода.

"Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура 14–20 градусов максимальная. Это на 4–6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь", — приводит слова метеоролога ТАСС.

Он сообщил, что на юге России также ожидаются осадки в выходные. Так, по словам Вильфанда, сильный дождь с грозой и градом пройдёт в Краснодарском крае и Адыгее.