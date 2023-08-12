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Регион
Опубликовано 12 августа 2023, 06:02
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Морпех ВСУ рассказал о предательстве украинскими спецслужбами

Украинский морпех Реул рассказал, как ВСУ бросили его, а СБУ сдала военным РФ

Украинские войска бросили своего морского пехотинца в Херсонской области, после чего СБУ завербовала его как агента в России, обманула и сдала ВС РФ. Об этом рассказал сам военный Владимир Реул в беседе с РИА "Новости". По словам морпеха, его обманули, использовав как пушечное мясо.

В 2022 году подразделение Реула попало под обстрел ВС РФ в районе посёлка Копани под Херсоном. Украинские офицеры забыли морпеха на подконтрольной России территории. Тогда военный поселился в этом населённом пункте, он спрятал оружие и не рассказывал о своей принадлежности к ВСУ. В какой-то момент с ним связался сотрудник СБУ из Новой Каховки Игорь Бабак. Он дал задание сливать координаты дислокации ВС РФ и развединформацию об их деятельности в Каховском районе взамен на то, что Реула переправят через реку на подконтрольный Киеву берег. Данные морпех сообщал в WhatsApp и карточной онлайн-игре "Дурак". Получив их, Бабак предложил эвакуировать военного.

"Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определённое место, должен был сказать позывной. Когда я пришёл в это место, сказал его, я, получается, попал: меня пленили сотрудники Вооружённых сил России", — рассказал Реул.

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Telegram / rian_ru

Евгения Колесникова
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