В Белгородской области за сутки сбили два украинских беспилотника
Губернатор Гладков: В Белгородской области за сутки сбили два беспилотника ВСУ
В Белгородской области за 11 августа сбили два беспилотника ВСУ. Кроме того, украинские войска выпустили по региону семь боеприпасов. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, системы ПВО сбили один беспилотник на подлёте к Белгороду. Ещё один дрон нейтрализовали рядом с посёлком Батрацкая Дача. В двух районах с БПЛА сбросили взрывные устройства.
"В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено три миномётных снаряда, по селу Терезовка — два артиллерийских снаряда", — сказано в сообщении Гладкова в телеграм-канале.
Он уточнил, что ни в одном из населённых пунктов в результате действий ВСУ нет разрушений и пострадавших.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Белгородской области в результате атак ВСУ оказались повреждены храмы в Шебекине и Таволжанке.
Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency