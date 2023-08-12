В Белгородской области за сутки сбили два украинских беспилотника

В Белгородской области за 11 августа сбили два беспилотника ВСУ. Кроме того, украинские войска выпустили по региону семь боеприпасов. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, системы ПВО сбили один беспилотник на подлёте к Белгороду. Ещё один дрон нейтрализовали рядом с посёлком Батрацкая Дача. В двух районах с БПЛА сбросили взрывные устройства.

"В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено три миномётных снаряда, по селу Терезовка — два артиллерийских снаряда", — сказано в сообщении Гладкова в телеграм-канале.

Он уточнил, что ни в одном из населённых пунктов в результате действий ВСУ нет разрушений и пострадавших.