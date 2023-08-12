Храмы в Белгородской области повреждены в результате обстрелов ВСУ
РИА "Новости": Храмы в Шебекине и Таволжанке повреждены при обстрелах ВСУ
Храмы в приграничных районах Белгородской области получили повреждения в результате обстрелов ВСУ. Некоторые из них разрушены. Об этом сообщили в Белгородской и Старооскольской епархии.
"В Дмитриевке разрушен и сгорел храм. Остатки храма ещё были старинные, деревянные — сгорели полностью. В Таволжанке сильно повреждён храм. Повреждён храм в Шебекине осколками тогда, когда Шебекино "кошмарили", — приводит сообщение представителя епархии РИА "Новости".
Там добавили, что восстановление храмом начнётся, когда ситуация наладится. Духовенство из пострадавших храмов распределено по городским храмам, которые находятся вдали от границы.
Пострадавшие сооружения есть и в Губкинской епархии, в частности в Грайворонском районе. А в Валуйках храм получил повреждения ещё в прошлом году: снаряд прилетел прямо в его центр.