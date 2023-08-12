Храмы в Белгородской области повреждены в результате обстрелов ВСУ

Храмы в приграничных районах Белгородской области получили повреждения в результате обстрелов ВСУ. Некоторые из них разрушены. Об этом сообщили в Белгородской и Старооскольской епархии.

"В Дмитриевке разрушен и сгорел храм. Остатки храма ещё были старинные, деревянные — сгорели полностью. В Таволжанке сильно повреждён храм. Повреждён храм в Шебекине осколками тогда, когда Шебекино "кошмарили", — приводит сообщение представителя епархии РИА "Новости".

Там добавили, что восстановление храмом начнётся, когда ситуация наладится. Духовенство из пострадавших храмов распределено по городским храмам, которые находятся вдали от границы.