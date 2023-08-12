"Это президент какой страны?": Поляки разнесли Дуду за попытки уберечь американских солдат

Пользователи соцсети X (ранее Twitter) раскритиковали заявление в интервью The Washington Post президента Польши Анджея Дуды о том, что нужно остановить Россию ради спасения жизней американских солдат в ходе спецоперации на Украине.

"Я не могу дождаться, когда США позвонят мне, чтобы объявить военное положение и отправить поляков и их семьи на смерть", — написал один из комментаторов.

Другой подчеркнул, что Дуду необходимо отдать под суд за его действия и слова. Поляки уверены, американские солдаты никогда не станут сражаться за европейцев. Комментаторы обвинили президента в том, что он ищет в США "искупителя и спасителя" от ошибок, совершённых Европой. По словам поляков, Америка прольёт свою кровь только в том случае, если прибыль будет дороже жизни её людей.

"Это президент какой страны? Я уже запутался", — добавил ещё один пользователь.