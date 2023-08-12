Президент России Владимир Путин преподнёс огромный сюрприз США, когда было принято решение в 2014 году о возвращении Крыма в состав РФ. Такое заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

"Возвращаясь к февралю 2014 года: идея заключалась в том, что мы создадим новое правительство, и Украина присоединится к Западу. Вот и всё! Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения — и снова сюрприз!" — сказал он.

Причём Запад продолжает удивляться. Экономист также уверен, что Штаты хотят превратить Незалежную в "европейский Афганистан". Эту страну в Центральной Азии американцы безжалостно и цинично разрушали на протяжении 40 лет. Аналогичные планы у Вашингтона и на Украину.

"Если только украинцы не проснутся и не скажут: "Боже, нас же так поубивают". А проснуться им следовало бы уже давным-давно", — добавил Сакс.