Запад переоценил способности украинских военных к обучению, заявили в США

Западные наблюдатели напрасно верили в умение танкистов и водителей ВСУ использовать ту технику, которую они получают в виде военной поддержки. Об этом заявил американскому изданию Messenger военный аналитик Франц-Стефан Гади.

"Некоторые наблюдатели переоценили способность украинских сил приобрести тактическое мастерство с этими платформами и получить возможность использовать их общевойсковым способом", — сообщил Гади.

Он обратил внимание на то, что раньше представители западных стран оптимистично смотрели, как ВСУ осваивают присланную технику, но теперь осознали, что их надежды так и не оправдались, а украинцы потеряли очень много полученных единиц боевых машин, в частности БМП Bradley. В материале также отмечается, что Штаты из 190 обещанных бронемашин отправили уже половину.