Запад переоценил способности украинских военных к обучению, заявили в США
Messenger: Запад переоценил умение ВСУ задействовать его технику
Западные наблюдатели напрасно верили в умение танкистов и водителей ВСУ использовать ту технику, которую они получают в виде военной поддержки. Об этом заявил американскому изданию Messenger военный аналитик Франц-Стефан Гади.
"Некоторые наблюдатели переоценили способность украинских сил приобрести тактическое мастерство с этими платформами и получить возможность использовать их общевойсковым способом", — сообщил Гади.
Он обратил внимание на то, что раньше представители западных стран оптимистично смотрели, как ВСУ осваивают присланную технику, но теперь осознали, что их надежды так и не оправдались, а украинцы потеряли очень много полученных единиц боевых машин, в частности БМП Bradley. В материале также отмечается, что Штаты из 190 обещанных бронемашин отправили уже половину.
Ранее газета Al Khaleej, выходящая в Объединённых Арабских Эмиратах, писала, что неудачное контрнаступление ВСУ негативно повлияло не только на ВСУ, но и на страну в целом, так как отношения Киева с западными союзниками ухудшились. Как указывается в материале, США и ЕС чувствуют, что конфликт для них стал слишком тяжёлым бременем, и "ждут даты его великого урегулирования на руинах украинского государства".
t.me / Оперативний ЗСУ