В США рассказали о "неожиданном подарке" Байдена России на Украине
Hill: Необъективная оценка сил перед контрнаступлением ВСУ стала подарком Москве
Ошибки президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления ВСУ и последующее за этим разочарование могут сыграть на руку России. Такое мнение в статье для издания The Hill высказал директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
"Аналитическая база для контрнаступления Украины была, по сути, сфальсифицирована с самого начала. <…> Для России текущая политическая динамика в США и Европе бесценна", — считает Хумински.
Эксперт полагает, что просчёты Байдена могут грозить расколом среди союзников и это можно считать успехом Москвы, если она сможет использовать ситуацию в своих интересах. Ключевой ошибкой Запада Хумински назвал неспособность политиков признать тот факт, что российские войска учились и адаптировались.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сильные оборонительные позиции России главной проблемой Киева в ходе контрнаступления. А по мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, причиной огромных потерь ВСУ являются "нелучшие бойцы", которые к тому же проходят всего 21-дневную базовую подготовку, прежде чем отправиться на фронт.
ТАСС / AP