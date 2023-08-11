В США рассказали о "неожиданном подарке" Байдена России на Украине

Ошибки президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления ВСУ и последующее за этим разочарование могут сыграть на руку России. Такое мнение в статье для издания The Hill высказал директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

"Аналитическая база для контрнаступления Украины была, по сути, сфальсифицирована с самого начала. <…> Для России текущая политическая динамика в США и Европе бесценна", — считает Хумински.