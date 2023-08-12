Захваченные у ВСУ "Леопарды" и "Брэдли" покажут на выставке в Петербурге

В Санкт-Петербурге открывается выставка трофеев СВО и современного вооружения Российской армии. На ней покажут в том числе немецкие танки "Леопард" и американские боевые машины "Брэдли". Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Выставка пройдёт с 12 по 16 августа, она откроется на набережной Лейтенанта Шмидта, на борту десантного корабля "Иван Грен". Она приурочена к акции "Сила в правде" ко Дню Государственного флага России.

"Среди трофейной техники покажем немецкие "Леопарды" и американские "Брэдли", захваченные нашими войсками у ВСУ. А также другую технику", — рассказали в ВМФ.

Для гостей выставки подготовили и культурную программу, вход на неё свободный. После акции "Иван Грен" совершит поход по городам-портам в России.