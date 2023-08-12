ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 августа 2023, 08:16
14553

Захваченные у ВСУ "Леопарды" и "Брэдли" покажут на выставке в Петербурге

В Петербурге открылась выставка современного оружия и трофейной техники с СВО

В Санкт-Петербурге открывается выставка трофеев СВО и современного вооружения Российской армии. На ней покажут в том числе немецкие танки "Леопард" и американские боевые машины "Брэдли". Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Выставка пройдёт с 12 по 16 августа, она откроется на набережной Лейтенанта Шмидта, на борту десантного корабля "Иван Грен". Она приурочена к акции "Сила в правде" ко Дню Государственного флага России.

"Среди трофейной техники покажем немецкие "Леопарды" и американские "Брэдли", захваченные нашими войсками у ВСУ. А также другую технику", — рассказали в ВМФ.

Российские военные впервые отобрали у ВСУ шведскую БМП
Российские военные впервые отобрали у ВСУ шведскую БМП

Для гостей выставки подготовили и культурную программу, вход на неё свободный. После акции "Иван Грен" совершит поход по городам-портам в России.

Ранее Лайф уже рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге планируют открыть выставку современного оружия на борту корабля "Иван Грен".

BannerImage

Picryl

Илья Суриков
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar