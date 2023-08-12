Врач объяснил, почему новый препарат от высокого давления вряд ли станет популярен в РФ

Новый препарат "Зилебезиран", который может снизить давление на шесть месяцев, подойдёт единицам. К тому же вряд ли он получит распространение из-за цены и эффективности стандартной терапии гипертонии. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач-кардиолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вадим Закиев.

Результаты первой фазы клинических испытаний "Зилебезирана" были опубликованы в июле. В них говорилось о возможности снизить верхнее давление на 10–20 мм рт. ст. на полгода. В основе этого лекарства — матричная РНК, которая блокирует процессы в организме, вызывающие сужение сосудов. Уже одобрен препарат "Инклисиран", работающий по аналогичной схеме. Его применяют для снижения холестерина у людей, которые не переносят обычно применяемые для этого статины и не могут достичь цели при стандартной терапии. По словам Закиева, препарат показан для малого числа пациентов.

"Как и "Инклисиран", новый препарат ["Зилебезиран"], вероятно, будет дорого стоить. Не совсем понятно, кому он может быть полезен, так как современная терапия гипертонии вполне эффективна: невозможно достичь целевых значений артериального давления лишь в единичных случаях", — подчеркнул врач.

Препарат воздействуют на непосредственную причину повышения давления, а значит, и нежелательных реакций будет меньше. Однако безопасность предстоит проверить. К тому же у некоторых врачей есть мнение, что новое лекарство может привести к слишком низкому давлению — гипотонии, добавил Закиев.