В Подмосковье запертый в машине мальчик едва не умер из-за выхлопных газов
В городе Королёве Московской области ребёнок едва не умер в машине, пока его родители ходили в магазин. Инцидент произошёл возле супермаркета "Лента" на улице Пионерской.
Как сообщает Mash, родители оставили девятилетнего мальчика в машине с включённым двигателем. Они заперли его и ушли за покупками. Пока взрослых не было, ребёнок начал терять сознание.
Когда родители вернулись, они увидели, что сыну плохо. На место вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали с острым отравлением выхлопными газами. Его состояние оценивается как средней тяжести.
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