В Подмосковье запертый в машине мальчик едва не умер из-за выхлопных газов

В городе Королёве Московской области ребёнок едва не умер в машине, пока его родители ходили в магазин. Инцидент произошёл возле супермаркета "Лента" на улице Пионерской.

Как сообщает Mash, родители оставили девятилетнего мальчика в машине с включённым двигателем. Они заперли его и ушли за покупками. Пока взрослых не было, ребёнок начал терять сознание.

Когда родители вернулись, они увидели, что сыну плохо. На место вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали с острым отравлением выхлопными газами. Его состояние оценивается как средней тяжести.