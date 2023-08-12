Регион

Уведомления отключены

12 августа, 09:59

Бывший агент разведки MI6 счёл план Киева по защите воздушного пространства провальным

Экс-агент MI6 Крук: Попытки Киева защитить воздушное пространство обречены

Экс-агент британской разведки MИ-6 Аластер Крук назвал обречёнными попытки Украины защитить воздушное пространство страны с помощью поставок систем ПВО. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению эксперта, это связано с опасениями Запада вступать в прямой конфликт с РФ. Он считает, что там понимают её превосходство в техническом плане. Специалист убеждён, что Россия обладает лучшими системами ПВО в мире. И это тоже одна из причин невозможности создания бесполётной зоны.

"Бесполётной зоны над Украиной сейчас нет потому, что создать её невозможно, — это втянет нас в войну", — отметил бывший агент.

Кулеба: Всё больше стран призывают Украину к переговорам с Россией

Кулеба: Всё больше стран призывают Украину к переговорам с Россией

Ранее Лайф писал о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически исключил создание бесполётной зоны над Украиной и отправку туда войск НАТО.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров