Бывший агент разведки MI6 счёл план Киева по защите воздушного пространства провальным

Экс-агент британской разведки MИ-6 Аластер Крук назвал обречёнными попытки Украины защитить воздушное пространство страны с помощью поставок систем ПВО. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению эксперта, это связано с опасениями Запада вступать в прямой конфликт с РФ. Он считает, что там понимают её превосходство в техническом плане. Специалист убеждён, что Россия обладает лучшими системами ПВО в мире. И это тоже одна из причин невозможности создания бесполётной зоны.

"Бесполётной зоны над Украиной сейчас нет потому, что создать её невозможно, — это втянет нас в войну", — отметил бывший агент.