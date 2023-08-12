Житель Подмосковья выстрелил в соседского пса из-за лая и избежал наказания

В СНТ "Ёлочки-2" Московской области мужчина выстрелил в соседскую собаку, которая разбудила его своим лаем. Животное получило серьёзную травму, но выжило. Однако сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела.

Как пишет "Вечерняя Москва", этот инцидент произошёл ещё в феврале 2023 года. Хозяйка собаки написала заявление в полицию, а стрелявший мужчина пояснил, что вольер с животными сделали под его окнами. Он рассказал, что лай мешал ему спать, а соседи не реагировали на просьбы. Сотрудник полиции не увидел состава преступления в действиях мужчины.

Хозяйка собаки обратилась в прокуратуру и СМИ. В подмосковной прокуратуре приняли решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. По факту случившегося проводится проверка.

"Прокуратура приняла решение об отмене постановления органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела и направила материал проверки обратно в УМВД для проведения дополнительных проверочных мероприятий", — рассказали в Прокуратуре Московской области.

Адвокат Алексей Цыганов считает, что хозяйке собаки нужно подать новое заявление в полицию о возбуждении против соседа дела по статье о жестоком обращении с животными. Ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

"При возбуждении уголовного дела в отношении соседа женщину признают потерпевшей, она сможет подать гражданский иск о возмещении расходов на лечение животного", — сказал эксперт.

В то же время в Госдуме считают, что в этой ситуации сыграл роль человеческий фактор. Депутат Владимир Бурматов указал, что полиция работает по-разному и некоторые сотрудники не считают такие преступления значительными.