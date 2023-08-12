Платная функция в Telegram станет доступна для всех, но есть нюансы

В новой бета-версии мессенджера Telegram появилась возможность публиковать сториз без подписки Premium. Однако у платных подписчиков по-прежнему есть ряд привилегий. Это касается в том числе количества "историй" за сутки — обычные пользователи смогут публиковать не больше трёх в день. В неделю будет разрешено семь, а в месяц — 30.

При этом подписчики Premium смогут выкладывать до ста сториз за день. Вместо стандартных 24 часов таким пользователям будет разрешено выбрать другой срок показа "историй" — от 6 до 48 часов. Кроме того, сториз подписчиков Premium будут отображаться первыми в списке. А ещё у "привилегированных" получится незаметно просматривать чужие "истории". Также они смогут узнать пользователей, которые просмотрели публикацию, даже после того, как она не будет показываться.

Ещё у пользователей платной версии будет возможность сохранять чужие "истории" в память устройства, исключение — когда автор запретил это делать. Нововведения также касаются лимита на число символов в подписях к сториз — у подписчиков Premium он увеличится до 2048 (у обычных пользователей — ограничение до 200). Также они смогут добавлять ссылки и форматировать текст в подписях, а также указывать геопозицию. Ожидается, что новая функция станет доступна для всех не раньше 20 августа.