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12 августа, 11:58

Петербуржцы смогут посмотреть на трофеи СВО до сентября

Акция "Сила в правде" в Петербурге с выставкой трофеев СВО продлится до сентября

Акция Минобороны РФ "Сила в правде", которая проходит в Санкт-Петербурге, продлится до сентября. На десантном корабле "Иван Грен" представят трофеи бойцов ВС РФ в ходе СВО. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Покажем различные экспонаты, связанные с Северным флотом, много интересного будет рассказано и показано", — отметил командир зенитной артиллерийской батареи корабля "Иван Грен" Илья Алпатов.

Для горожан также организуют пункт приёма на военную службу по контракту.

Ранее Лайф уже писал о том, что в Санкт-Петербурге на борту большого десантного корабля "Иван Грен" пройдёт выставка современного вооружения. На ней будут показаны в том числе трофеи бойцов ВС РФ в ходе СВО.

Захваченные у ВСУ "Леопарды" и "Брэдли" покажут на выставке в Петербурге

Захваченные у ВСУ "Леопарды" и "Брэдли" покажут на выставке в Петербурге

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Илья Суриков
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