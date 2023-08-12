Петербуржцы смогут посмотреть на трофеи СВО до сентября

Акция Минобороны РФ "Сила в правде", которая проходит в Санкт-Петербурге, продлится до сентября. На десантном корабле "Иван Грен" представят трофеи бойцов ВС РФ в ходе СВО. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Покажем различные экспонаты, связанные с Северным флотом, много интересного будет рассказано и показано", — отметил командир зенитной артиллерийской батареи корабля "Иван Грен" Илья Алпатов.

Для горожан также организуют пункт приёма на военную службу по контракту.