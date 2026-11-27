27-летнего жителя Рязани приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене в форме шпионажа. По данным суда, мужчина фотографировал и снимал на видео предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также передавал сведения о расположении объектов военной инфраструктуры, в том числе Минобороны России.

Как установил суд, россиянин по собственной инициативе связался через мессенджер с представителями украинских спецслужб. По заданию куратора за обещанное денежное вознаграждение он собирал фото- и видеоматериалы об оборонных предприятиях и передавал информацию о дислокации военных объектов.

Уголовное дело расследовало следственное отделение УФСБ России по Рязанской области. Действия мужчины квалифицировали по статье 275 УК РФ — государственная измена в форме шпионажа.

Рязанский областной суд назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осуждённому назначили полтора года ограничения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

Ранее Life.ru сообщал о другом жителе Рязани, которого приговорили к 14 годам и 10 месяцам колонии за государственную измену. В том деле мужчину признали виновным в переводе денег военизированной структуре, подчинённой Главному управлению разведки Минобороны Украины.