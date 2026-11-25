В Херсонской области местную жительницу заподозрили в государственной измене из-за денежных переводов на нужды ВСУ. О возбуждении уголовного дела журналистам сообщило региональное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, женщина 1961 года рождения перечисляла средства на банковские карты, которые украинские военные использовали для финансирования закупок беспилотников. Как утверждают в ведомстве, эти аппараты предназначались для ведения боевых действий против российских военнослужащих.

Расследование ведётся по статье 275 УК РФ (государственная измена). В случае признания виновной подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 24 октября, официальный представитель Генпрокуратуры России Юлиана Алексеева предупредила об уголовной ответственности за перечисление денег на нужды ВСУ. Она пояснила, что подобные действия подпадают под признаки государственной измены.