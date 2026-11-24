В Пермском крае 16-летний школьник умер во время учебных сборов, так и не приступив к занятиям. О трагедии в посёлке Марковском рассказал глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов.

Подросток находился в комнате отдыха, когда внезапно потерял сознание. Ему попытались оказать помощь на месте, однако спасти юношу не удалось. Причина резкого ухудшения его состояния пока неизвестна.

Обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы. Кроме того, в округе работает специальная комиссия под руководством Министерства образования Прикамья, к проверке подключились профильные специалисты.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти 17-летнего школьника в Набережных Челнах. Одиннадцатиклассника обнаружили без сознания во время перемены в школе № 19. По словам других учеников, незадолго до трагедии подросток якобы выпил воду с растворёнными лекарствами, однако официального подтверждения эта версия не получила. К приезду медиков юноша уже скончался, а правоохранители приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.