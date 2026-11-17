Таблетки могли стать причиной смерти 17-летнего одиннадцатиклассника в Набережных Челнах. По словам других учеников школы № 19, незадолго до трагедии подросток выпил воду с растворёнными лекарствами, сообщил в своём Telegram-канале Mash Iptash.

Вскоре школьника обнаружили без сознания во время перемены. В учебное заведение вызвали скорую помощь и полицию, однако к приезду медиков юноша уже скончался, пишут «Челнинские известия».

На месте происшествия работает следственная группа. Правоохранители изъяли телефон погибшего и изучают обстоятельства его смерти. Версия об отравлении лекарствами пока основана на рассказах учащихся.