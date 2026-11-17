В Волгограде 54-летняя уборщица Мария скончалась после нескольких месяцев задержки зарплаты, из-за которой, по словам её дочери, женщина не могла купить необходимые лекарства от сердечной недостаточности. Об этом сообщает Mash.

«Моей маме не выплачивали зарплату порядка трех месяцев, вследствие чего она не могла купить себе сердечные препараты», — рассказала дочь погибшей Екатерина Тращенко изданию V1.ru.

Более пяти лет Мария убирала помещения очистных сооружений на острове Голодном в Кировском районе города. По информации телеграм-канала, упаковка необходимых ей препаратов стоила от 2,5 тысячи рублей. При этом женщина не рассказывала близким ни о своей болезни, ни о финансовых трудностях, надеясь справиться самостоятельно.

Работодатель погибшей, ООО «Импульс», получил подряд на обслуживание объекта компании «Концессии водоснабжения». По данным Mash, стоимость контракта составляла 14,5 миллиона рублей. Также сообщается, что к фирме ранее предъявляли судебные иски из-за долгов перед сотрудниками.

О происходившем родственники узнали только после смерти Марии — о проблемах рассказала её близкая подруга. Теперь Екатерина добивается привлечения работодателя к ответственности за невыплату денег. Первое судебное заседание уже состоялось.

Руководитель «Импульса» отказался комментировать ситуацию журналистам Mash, назвав вопросы о зарплате раскачиванием ситуации.

Ранее Life.ru рассказывал, как добиться компенсации при задержке зарплаты. Работодатель обязан выплатить проценты за каждый день просрочки, а взыскать задолженность можно в том числе через трудовую инспекцию или суд.