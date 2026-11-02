Руководители российских компаний могут остаться без премий, если их подчинённые больше месяца не получают зарплату. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму по инициативе лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Об этом пишет ТАСС.

Поправки в Трудовой кодекс предусматривают временный запрет на дополнительные денежные поощрения для директоров, их заместителей, главных бухгалтеров и других топ-менеджеров. Ограничение будет действовать до полного погашения задолженности перед персоналом.

Поводом для инициативы стали случаи, когда компании находят средства на вознаграждения начальству, но не рассчитываются с рядовыми сотрудниками. Один из таких примеров произошёл в Кемеровской области.

По версии следствия, руководство угледобывающего предприятия накопило долги по зарплате более чем на 650 миллионов рублей. При этом управленцам выплатили свыше 400 миллионов в виде премий. Эти обстоятельства стали частью уголовного дела против гендиректора компании.

Авторы законопроекта предлагают исключить подобную практику. Если работодатель задерживает обязательные выплаты больше месяца, дополнительные бонусы руководителям должны быть заморожены.

При этом полностью лишать начальство заработка не собираются. Должностные оклады и компенсации сохранятся. Исключения также предусмотрены для отдельных выплат, право на которые возникло до образования долга или закреплено в трудовых документах.

Пока речь идёт только о законодательной инициативе. Чтобы новые ограничения заработали, документ должен пройти рассмотрение в Госдуме и остальные необходимые этапы принятия закона.