Зарплату задержали — счётчик щёлкает: Как получить компенсацию за каждый день просрочки

Работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию за каждый день задержки зарплаты независимо от причин просрочки. Деньги должны начисляться автоматически вместе с погашением задолженности, рассказали эксперты URA.ru.

Размер выплаты установлен статьёй 236 Трудового кодекса РФ. За каждый день задержки сотруднику положено не менее 1/150 действующей ключевой ставки Центробанка от невыплаченной в срок суммы. Отсчёт начинается со следующего дня после установленной даты зарплаты и заканчивается днём фактического расчёта включительно.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина привела пример: при задолженности 43,5 тысячи рублей и ключевой ставке 15% за десять дней просрочки компенсация составила бы 435 рублей. Однако сейчас ставка ЦБ составляет 14%, поэтому конкретная сумма зависит от её значения в период задержки.

Для получения компенсации сотруднику не нужно подавать отдельное заявление — это обязанность работодателя. Если компания выплатила зарплату, но «забыла» про проценты, их можно потребовать отдельно через Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.

Если зарплату не перечисляют больше 15 дней, закон в отдельных случаях позволяет сотруднику приостановить работу. Перед этим работодателя необходимо письменно уведомить, предупредил руководитель практики Исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Кырлан Марчел.

«Я бы особенно предостерёг работников от логики «мне не заплатили, поэтому завтра не выхожу». Отказ от работы необходимо правильно оформить, иначе отсутствие на рабочем месте станет уже отдельным трудовым спором», — пояснил эксперт.

При этом право приостановить работу распространяется не на всех сотрудников и не на любые ситуации. Перед таким шагом специалисты советуют проверить требования статьи 142 ТК РФ и убедиться, что конкретный случай подпадает под её действие.

Ранее Life.ru рассказывал, что при регулярной задержке зарплаты сотрудник вправе потребовать не только долг, но и компенсацию. Юрист также напоминал, что за нарушение установленных сроков выплаты работодатель несёт предусмотренную законом ответственность.