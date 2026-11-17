В одной из школ Набережных Челнов умер ученик
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В татарстанских Набережных Челнах умер ученик одной из местных школ. Об этом пишет Mash Iptash.
Директор рассказал телеграм-каналу, что 17-летний парень пошёл в туалет, где потерял сознание. Позднее его тело нашли одноклассники. На месте работают врачи и полиция, в учебное заведение приехали родители юноши. Причины трагедии устанавливают.
Ранее в соседней Башкирии умер одиннадцатилетний мальчик. В доме, где находился погибший, начался пожар. Он отравился угарным газом.