10-летний мальчик потерял сознание на тренировке и умер в воронежской больнице

В городе Семилуки Воронежской области 10-летний мальчик потерял сознание во время спортивной тренировки и позже скончался в больнице. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 15 июня ребёнок занимался в муниципальном спортивном учреждении, когда внезапно упал и потерял сознание. Мальчика экстренно госпитализировали, однако, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, включая условия проведения тренировки и возможные причины ухудшения состояния ребёнка.

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