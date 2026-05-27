Росздравнадзор проверит клинику в Благовещенске, где умерла мать двоих детей

Росздравнадзор по Амурской области инициировал проверку частной клиники «Медлайн» в Благовещенске, в которой умерла мать двоих детей во время плановой операции на матке. Об этом сообщила советник руководителя ведомства Ольга Малева.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Амурской области уже проводит проверку», — подчеркнула она во время беседы с журналистами.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности), рассказали в пресс-службе регионального СК.

Напомним, в Благовещенске 41-летняя Евгения умерла во время плановой операции в частной клинике «Медлайн». Женщина обратилась к врачам из-за опущения и выпадения матки. Она прошла обследование, сдала анализы и после консультации легла на процедуру по подшиванию органа. Операция должна была занять около 30 минут, однако после введения наркоза пациентка не пришла в сознание. У Евгении остались двое детей.