Пропавшую в Приамурье мать с пятью детьми нашли живой в другой съёмной квартире

В Амурской области нашли пропавшую женщину с пятью детьми. Ольга Кочергина из Благовещенска отсутствовала около месяца. Поиски завершились благополучно — все члены семьи живы. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Амур». Добровольцы вели поисковую работу совместно с правоохранительными органами.

Информацию также подтвердили в УМВД по Амурской области. Как оказалось, семью нашли в пределах города — женщина просто переехала на другую съёмную квартиру.

«Женщину с детьми нашли, с ними всё в порядке», — приводит комментарий МВД РИА «Новости».

Родственники и соседи последний раз видели 33-летнюю Ольгу Кочергину 30 апреля. Женщина съехала из квартиры на улице Чайковского. С ней были пятеро детей в возрасте от 2 до 7 лет. Ольга не сообщила никому о своём переезде.