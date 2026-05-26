Мать с пятью детьми месяц ищут в Амурской области
Обложка © ChatGPT
Мать с пятью детьми почти месяц ищут в Амурской области. Как пишет Amur Mash, 33-летнюю Ольгу Кочергину в последний раз видели 30 апреля.
Женщина ушла из квартиры на улице Чайковского в Благовещенске вместе с пятью детьми 2-7 лет, и об их местонахождении ничего не известно. Родственники написали заявление в полицию, волонтёры собирают поисковую группу.
Фото © АНО «ПСО «АМУР»
А накануне в Обнинске Калужской области нашли 14-летнюю девочку, которая три дня назад ушла на учёбу, но после занятий дома уже не появилась. Подростка нашли на вокзале.
