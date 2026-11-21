В Тюмени скончался 16-летний спортсмен из Челябинска, участвовавший в шоу «Суперниндзя. Дети». Юноша получил тяжёлые травмы, провалившись в шахту с уровня 22-го этажа жилого здания. Врачи шесть суток пытались спасти подростка.

«Медицинские работники ОКБ № 2 боролись за жизнь пациента, но ввиду тяжести травм и крайне тяжелого состояния пациент скончался», — подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По словам знакомого погибшего, подросток приехал в гости к приятелю, после чего молодые люди решили подняться на одну из городских высоток. Во время прогулки спортсмен сорвался в шахту. Как утверждает товарищ, при падении юноша пытался ухватиться за металлические выступы, чтобы смягчить приземление, сообщает Telegram-канал Baza.

Чтобы добраться до пострадавшего, спасателям пришлось разобрать часть стены. Подростка доставили в больницу с многочисленными переломами и отёком головного мозга. Он находился на искусственной вентиляции лёгких.

16 ноября пострадавший встретил свой день рождения в реанимации. Спустя четыре дня, 20 ноября, его не стало.

Юный спортсмен неоднократно побеждал на соревнованиях по воркауту в Челябинской области и завоевал первое место на турнире BARZ, где выступали сильнейшие атлеты России и Казахстана. В 2024 году он дебютировал в телевизионном проекте «Суперниндзя. Дети», а в следующем сезоне вновь вышел на полосу препятствий. Он мечтал одержать победу и вложить призовые в открытие собственного тренировочного зала.

Ранее Life.ru писал о крайне тяжёлом состоянии 16-летнего подростка после падения с 22-го этажа в вентиляционную шахту тюменской высотки. По данным издания, юноша находился в областной клинической больнице № 2. После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура организовала проверку действий управляющей компании и органов профилактики.