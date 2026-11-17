В Тюмени 16-летний подросток, выживший после падения с высоты 22-го этажа в вентиляционную шахту, по-прежнему находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

ЧП произошло 14 ноября в одной из многоэтажек Тюмени. Подросток приехал из Челябинска в гости к другу. По словам приятеля, школьник увлекался руфингом — прогулками по крышам высотных зданий. Во время одной из таких вылазок он сорвался в вентиляционную шахту. После происшествия было возбуждено уголовное дело. Прокуратура также организовала проверку, в ходе которой оценит действия сотрудников управляющей компании и территориальных органов системы профилактики.