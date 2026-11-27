В Польше задержали шесть человек в ходе расследования дела об осквернении памятников в Варшаве и мошенничестве. Среди подозреваемых оказался 16-летний гражданин Украины, сообщили в столичной полиции.

По данным правоохранителей, в ночь на 14 ноября подросток вместе с 32-летним поляком нанёс красной краской надписи в поддержку Украинской повстанческой армии (УПА)* на три мемориала. За это им пообещали в общей сложности тысячу злотых. Задания поступали через мессенджер.

Несовершеннолетнего поместили на три месяца в окружной воспитательный центр. Гражданина Польши арестовали на аналогичный срок. Ему предъявили обвинения в осквернении памятников, мошенничестве и деятельности в интересах иностранной разведки.

Правоохранители также задержали предполагаемых организаторов. Двух граждан Украины в возрасте 24 и 31 года уже депортировали из Польши, ещё одного оставили под полицейским надзором. Шестой задержанный проходит по отдельному эпизоду мошенничества.

Напомним, в середине ноября в Варшаве обнаружили надписи в поддержку УПА* на исторических монументах. В числе пострадавших оказались памятники воинам Войска Польского, жертвам Волынской резни и героям Варшавского гетто.

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