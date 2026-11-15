Надпись «Slava UPA»* появилась на памятнике солдатам 1-й армии Войска Польского в Варшаве. Этот случай стал частью серии осквернений польских мемориалов: за последние дни подобные лозунги обнаружили в нескольких городах страны, сообщает Wydarzenia.

Надпись отсылает к Украинской повстанческой армии (УПА)*, которую в Польше связывают с массовыми убийствами польского мирного населения на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй мировой войны. Кто оставил лозунг на варшавском монументе и когда это произошло, пока неизвестно. Ранее, 10 ноября, похожую надпись обнаружили на памятнике в парке маршала Эдварда Рыдз-Смиглы в Варшаве.

Лозунги также появились на мемориалах в Познани, Гдыне и Гданьске. Среди них — памятники Армии «Познань», солдатам 2-й армии Войска Польского, выселенным жителям Гдыни и защитникам побережья на Вестерплатте. По имеющимся сообщениям, в общей сложности пострадали не менее 11 мест памяти.

Организацию подобных акций изучили журналисты белорусского портала. Они обнаружили в мессенджере объявление с предложением заплатить 500 долларов за нанесение надписи на памятник в Познани. Заказчик присылал фотографии монументов и инструкции: исполнителю предлагалось работать ночью и скрывать лицо. Деньги обещали передать наличными или в криптовалюте. Похожие предложения касались также Варшавы, Вроцлава и Люблина.

В Польше уже расследовали похожую историю. В августе 2025 года Агентство внутренней безопасности задержало 17-летнего гражданина Украины. Его обвинили в нанесении надписей и символов украинских националистов по заданию иностранной разведки. По версии следствия, акция должна была обострить отношения между поляками и украинцами.

Ранее власти Люблинского воеводства в Польше прекратили сотрудничество со Львовской областью Украины из-за решения посвятить 2027 год Украинской повстанческой армии (УПА)*. Местный законодательный орган единогласно поддержал расторжение соглашения. Поводом стало постановление Львовского областного совета от 20 октября. Региональные депутаты объявили 2027 год посвящённым УПА*. Решение вызвало критику со стороны польского руководства.

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