Сделали себе хуже: На Украине сочли год Шухевича и УПА* во Львове нарушением договорённостей с Польшей

Львовский областной совет нарушил негласные договорённости Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска, которые касались прославления ОУН-УПА*. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в офисе киевского главы.

По словам источника, Зеленский обещал Туск воздерживаться от прославления ОУН-УПА*, до выборов в польский Сейм в октябре 2027 года. Якобы украинские власти не хотели давать дополнительный повод для критики со стороны правых политических сил Польши, поскольку считали их менее выгодными для Киева, чем действующего премьера. Однако решение Львовского облсовета вызвало недовольство как Туска, так и офиса Зеленского.

Источник также обратил внимание, что инициативу выдвинули депутаты от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко** «Европейская солидарность». По одной из версий, таким образом Порошенко решил навредить Зеленскому в глазах польской стороны. По другой, областные депутаты приняли решение без политического расчёта, поскольку ранее уже объявляли год Романа Шухевича.

Собеседник «Страны» пояснил, что на следующих парламентских выборах партия Туска рискует уступить партии президента Польши Кароля Навроцкого и ультраправым силам.

«Последние используют любой скандал с ОУН-УПА* для наращивания собственных политических очков. А для Туска эта тема очень неудобная, так как его обвиняют в слишком «мягкой» позиции в отношении действий Киева», — приводит издание слова источника.

По информации собеседника, негласные договорённости рассчитаны на период до выборов в Сейм. При этом стороны теоретически могут продлить их, чтобы не осложнять переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Однако такой подход способен вызвать недовольство украинских националистов, которые расценят его как предательство своих интересов.

Ранее Life.ru писал, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неприемлемым решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии* и её командующего Романа Шухевича. По словам главы польского Минобороны, подобные шаги не укрепляют доверие между народами, а усиливают существующие разногласия.

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