Лидия Плескачёва одержала вторую победу в нынешней серии Гран-при России по фигурному катанию. На этапе «Сердце Сибири» в Омске 16-летняя спортсменка набрала 220,28 балла, став лучшей и в короткой, и в произвольной программах.

Серебро завоевала Мария Захарова с результатом 213,68 балла. Бронза досталась Софье Муравьёвой, получившей за два проката 204,15 балла. Плескачёва захватила лидерство ещё накануне: за короткую программу с тройным акселем судьи поставили ей 77,76 балла. Порядок спортсменок в первой тройке после произвольных прокатов не изменился.

В воскресенье, 15 ноября, в программе омского этапа также запланированы произвольные выступления мужчин и спортивных пар. Соревнования принимает «G-Drive Арена».

Ранее Life.ru рассказывал, как Плескачёва выиграла этап Гран-при России в Красноярске. На дебютном взрослом турнире серии она набрала 224,82 балла и опередила Веронику Яметову и Анну Фролову.