Российский фигурист, чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев объявил о завершении соревновательной карьеры. Спортсмен признался, что рассчитывал ярко провести последний сезон, однако проблемы со здоровьем помешали осуществить задуманное. Об этом он рассказал в YouTube-шоу Иды Галич «Не молчи».

«Я готовился полноценно к сезону, был готов. Это для меня был завершающий сезон, я принял решение заканчивать карьеру», — заявил Алиев.

По словам фигуриста, он хотел в последний раз проявить себя на соревнованиях после длительного перерыва в международных стартах. Однако планы не удалось реализовать.

«Я довольно-таки долго катался на международной арене, пока нас не закрыли, и я принял решение, что я сейчас как ударю в этот сезончик, в итоге получилось, что... не вышло», — поделился спортсмен.

Особенно тяжело Алиев переживал невозможность вернуться к полноценным выступлениям. Он признался, что осознание сорвавшегося сезона стало для него серьёзным ударом.

«И когда я понял, что я никуда не выйду, ни в какой сезон, по мне это сильно ударило», — рассказал фигурист.

В 2025 году у Алиева диагностировали туберкулёз. Из-за болезни он пропустил весь соревновательный сезон-2025/2026 и прошёл длительный курс лечения. Позднее фигурист вернулся на лёд в рамках шоу-программ, однако возобновить полноценные соревнования не смог.

Дмитрию Алиеву 27 лет. Он стал чемпионом Европы в 2020 году и серебряным призёром континентального первенства в 2018-м. Кроме того, в 2020 году спортсмен выиграл чемпионат России.