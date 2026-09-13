16 миллионов участников: «Движение первых» раскрыло масштаб организации

В «Движении первых» сообщили о росте числа участников организации. Сейчас в её составе находятся около 16 млн человек, заявил председатель правления Артур Орлов. Он рассказал об этом на сессии «Молодёжная политика России: экосистема возможностей», которая проходит в рамках Международного фестиваля молодёжи.

«На сегодняшний день у нас уже порядка 16 миллионов человек, свыше 13 миллионов — это школьники, студенты, студенты вузов от 6 до 25 лет, и 2,2 миллиона — это у нас взрослые, выступающие наставниками», — сказал Орлов.

По его словам, большую часть участников составляют дети и молодые люди в возрасте от 6 до 25 лет. Также в организации работают наставники, которые помогают реализовывать проекты. «Движение первых» было создано как общероссийское движение для участия детей и молодёжи в социальных, образовательных и общественных инициативах.

В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодёжи — 2026 прошла детская программа, объединившая тысячу подростков от 14 до 17 лет из более чем 100 стран. Организатором мероприятия выступило «Движение первых», которое подготовило для участников образовательные, культурные и просветительские площадки.