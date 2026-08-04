В «Движении Первых» признались, что сами придумали идею сделать пас от Путина

Идея передать пас президенту России Владимиру Путину принадлежала организаторам. Подробностями поделился председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов в беседе с изданием «Подъём».

«Это наша была совместная идея. А вот встреча — это, конечно, сами дети. Режиссёрам невозможно было поставить такую эмоцию, когда они увидели лидера нашей страны», — ответил он.

Также руководитель организации отметил, что экспонатов, имеющих отношение к президенту, в музее до сих пор представлено не было. Тот самый мяч станет первым и, вероятно, завершающим в своём роде. Всё остальное наполнение, пояснил он, посвящено истории самого движения и включает памятные подарки от детей и субъектов федерации, а также вещи с различных мероприятий. Эмоциональная же составляющая прошедшего дня теперь будет связана именно с этой историей.

Напомним, на финале конкурса «Большая перемена» в Красноярске президент Владимир Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим. Неожиданный эпизод произошёл прямо перед началом церемонии, когда глава государства выходил на сцену. Юный участник по имени Денис нестандартно поприветствовал президента, отправив ему мяч. Путин инициативу поддержал и дважды вернул подачу ведущему. Теперь этот самый мяч будет сохранён для истории и передан в центральный офис «Движения первых», где останется в качестве памяти о легендарной встрече.