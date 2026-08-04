Мяч, которым Путин дал пас в Красноярске, передадут в музей «Движения первых»

Футбольный мяч, которым президент РФ Владимир Путин обменялся пасами с юными ведущими, передадут в музей «Движения первых». Об этом сообщила РИА «Новости» заместитель руководителя департамента реализации конкурса Александра Дрозжачих. Эпизод произошёл на финале конкурса «Большая перемена» в Красноярске.

Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим на финале «Большой перемены». Видео © Life.ru

«Мяч уедет в центральный офис «Движения первых» и будет сохранён, как память об этой легендарной встрече», — рассказала Дрозжачих.

Напомним, Владимир Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим Денисом перед началом финала «Большой перемены». Подросток первым направил мяч президенту, когда тот выходил на сцену. Глава государства поддержал инициативу и дважды вернул передачу. Затем российский лидер поприветствовал участников церемонии, которые встретили его аплодисментами.