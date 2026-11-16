Нападающий «Анахайм Дакс» Каттер Готье установил рекорд XXI века в НХЛ, отличившись в девятой встрече подряд. За этот период 22-летний американец отправил в ворота соперников 16 шайб. Очередной гол хоккеист добыл в матче регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз», завершившемся разгромной победой его команды со счётом 6:1.

Подобной результативной серии в сильнейшей хоккейной лиге не было почти три десятилетия. Последним игроком, которому удавалось забивать так долго, был Теему Селянне. В 1997 году легендарный финн поражал ворота соперников в 11 матчах кряду, записав на свой счёт 17 голов. Это достижение до сих пор остаётся клубным рекордом «Дакс», а Готье теперь занимает вторую строчку.

Абсолютное первенство в истории НХЛ удерживает Панч Бродбент, который в сезоне-1921/22 отметился 26 шайбами за 16 последовательных игр в составе «Оттавы». Если рассматривать последние полвека, лучший показатель принадлежит Чарли Симмеру. В чемпионате-1979/80 форвард «Лос-Анджелеса» забивал на протяжении 13 встреч, отличившись 17 раз.

После 20 матчей в активе Готье 25 очков — 18 голов и семь передач. В общем зачёте снайперов он располагается на втором месте после немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» (20). Третье место делят Кайл Коннор («Виннипег Джетс») и россиянин Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), у которых по 17 шайб.