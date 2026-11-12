Кучеров оформил восьмой хет-трик в НХЛ в матче против «Баффало»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась со счётом 8:3.
Кучеров забросил три шайбы в заключительной двадцатиминутке, отличившись на 42-й, 45-й и 55-й минутах. Также россиянин отметился результативной передачей при четвёртом голе своей команды в третьем периоде, автором которого стал Брэндон Хэйгл.
Этот хет-трик стал для 33-летнего Кучерова восьмым за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Предыдущие три шайбы за матч он забросил 17 марта 2026 года во встрече с «Сиэтл Кракен», завершившейся победой «Тампы» со счётом 6:2. Тогда российский форвард также сделал две результативные передачи.
За «Тампу» в матче с «Баффало» также отличились Скотт Сабурин, Джон Карлсон, Брэндон Хагель и Янни Гурд. У хозяев шайбы забросили Джош Доан, Джейсон Цукер и Тейдж Томпсон.
Ранее Life.ru сообщал, что Никита Кучеров принёс «Тампе» победу над «Миннесотой Уайлд» в овертайме матча НХЛ. «Молнии» сумели отыграться со счёта 1:3 и завершили встречу победой 4:3. Кучеров забросил решающую шайбу на 64-й минуте, отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. Кроме того, россиянин повторил клубный рекорд Мартена Сан-Луи по количеству голов в овертаймах — у обоих по десять.
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