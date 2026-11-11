Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отверг предположение о том, что российские власти используют его популярность в политических целях. Хоккеист дал категоричный ответ канадскому журналисту на фоне акции протеста против своего приезда в Оттаву. Об этом сообщает телеканал CBC.

Неприятный вопрос спортсмену задали перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Репортёр поинтересовался, не смущает ли нападающего возможное использование его имени для продвижения государственной повестки России.

«Никто меня не использует», — заявил Овечкин.

Тем временем возле арены Canadian Tire Centre собрались представители Конгресса украинцев Канады. Участники акции выступили против присутствия российского форварда, напомнив о его публичной поддержке президента РФ Владимира Путина.