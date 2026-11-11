«Никто меня не использует»: Овечкин жёстко ответил журналистам на вопрос о Путине
Овечкин отверг обвинения в использовании его имени для пропаганды
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отверг предположение о том, что российские власти используют его популярность в политических целях. Хоккеист дал категоричный ответ канадскому журналисту на фоне акции протеста против своего приезда в Оттаву. Об этом сообщает телеканал CBC.
Неприятный вопрос спортсмену задали перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Репортёр поинтересовался, не смущает ли нападающего возможное использование его имени для продвижения государственной повестки России.
«Никто меня не использует», — заявил Овечкин.
Тем временем возле арены Canadian Tire Centre собрались представители Конгресса украинцев Канады. Участники акции выступили против присутствия российского форварда, напомнив о его публичной поддержке президента РФ Владимира Путина.
Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин выступил за возвращение российских хоккеистов на молодёжный чемпионат мира в Канаде. Нападающий выразил уверенность, что болельщики хотят видеть на льду сильнейших игроков независимо от их гражданства.