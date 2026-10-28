Овечкин и ещё четыре российских хоккеиста оказались в базе ГУР Украины

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался в базе Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вместе с четырьмя другими российскими хоккеистами. Спортсменов обвиняют в поддержке президента России Владимира Путина и его политики. Об этом свидетельствуют данные портала War & Sanctions, который ведёт украинская военная разведка.

Помимо Овечкина, в перечне значатся двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Андрей Коваленко, легендарный нападающий Павел Буре и голкипер Иван Федотов. В карточках спортсменов перечислены их достижения, общественная деятельность и предполагаемые связи с российскими властями.

В частности, Овечкину ставят в вину публичную поддержку Путина, совместную фотографию с президентом в социальных сетях и посещение Крыма в 2015 году. Также украинская сторона обращает внимание на участие хоккеиста в создании общественного движения Putin Team, которое поддерживало российского лидера во время президентских выборов.

Фетисову авторы базы предъявляют претензии из-за его политической деятельности и выступлений за возвращение российских спортсменов на международные соревнования с национальным флагом и гимном. Буре упоминается как участник движения Putin Team и хоккейных матчей с президентом РФ. Коваленко обвиняют в поддержке российских военнослужащих, а Федотова включили в перечень в том числе из-за прохождения военной службы и выступлений за ЦСКА.

Ранее Вячеслав Фетисов ответил на включение в чёрный список украинской разведки и отказался менять свою позицию по вопросу участия россиян в международных турнирах. Двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что продолжит выступать за возвращение отечественных атлетов на соревнования с национальным флагом и гимном. По его словам, подобные решения Киева никак не повлияют на его убеждения.