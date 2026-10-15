Фетисов отказался менять позицию по российским спортсменам после санкций Киева

Попадание в чёрный список украинской разведки никак не повлияло на позицию двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Депутат Госдумы заявил, что по-прежнему выступает за возвращение российских спортсменов на международные соревнования исключительно с национальным флагом и гимном.

«Я отношусь к этому спокойно. И всегда буду говорить о том, что наши спортсмены должны на международных соревнованиях выступать с флагом и с гимном. Я не меняю ни свою походку, ни позицию. Как говорил мой отец, Фетисовы вперед пятками не ходят», — заявил олимпийский чемпион РИА «Новости».

Вопрос участия россиян в международных турнирах остаётся предметом споров. Ряд спортивных федераций допускает атлетов только в нейтральном статусе, без использования государственных символов.

Фетисов последовательно выступает против такого формата. Ещё в сентябре он критиковал ограничения, заявляя, что российских спортсменов постепенно приучают к выступлениям без национальной символики.

После включения в украинский реестр депутат вновь подтвердил свою позицию. По его словам, участие в соревнованиях с российским флагом и гимном остаётся для него принципиальным вопросом.

Ранее Вячеслав Фетисов уже выступал против участия российских спортсменов в международных соревнованиях без национальной символики. В январе 2026 года двукратный олимпийский чемпион даже заявил, что не собирается смотреть зимние Игры в Италии из-за ограниченного допуска россиян. Между тем условия участия отечественных атлетов постепенно меняются. В сентябре Международная федерация конного спорта разрешила россиянам с 5 октября вновь выступать с флагом и гимном. Однако ограничения сохраняются в других дисциплинах. Например, российские гимнасты на чемпионате мира в Нидерландах должны использовать символику международной федерации, несмотря на снятие прежних запретов.