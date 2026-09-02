Дождались! Российским всадникам вернули флаг и гимн на международной арене

Совет Международной федерации конного спорта (FEI) принял решение снять ограничения с российских атлетов. Пресс-служба отечественной профильной федерации подтвердила, что с 5 октября представители нашей страны вновь смогут выступать под национальным флагом и с исполнением государственного гимна.

Также снимается запрет на проведение состязаний под эгидой международной организации на территории РФ.

Однако для участия в мировых стартах всадникам придется в полном объёме соблюдать действующие квалификационные требования. Никаких исключений или поблажек в регламенте не предусмотрено.

Для обеспечения честной борьбы эксперты FEI вместе с Международным агентством по тестированию подготовят специальный план антидопингового контроля. Эта программа станет обязательным условием для доступа россиян к соревнованиям.

Также Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально подтвердила возможность участия российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях. Соответствующее решение было принято на заседании совета организации 2 сентября.