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Регион
Опубликовано 2 сентября, 09:12

Дождались! Российским всадникам вернули флаг и гимн на международной арене

Российским всадникам вернули флаг и гимн на международной арене

Обложка © ТАСС / ERIK S. LESSER / ЕРА

Обложка © ТАСС / ERIK S. LESSER / ЕРА

Совет Международной федерации конного спорта (FEI) принял решение снять ограничения с российских атлетов. Пресс-служба отечественной профильной федерации подтвердила, что с 5 октября представители нашей страны вновь смогут выступать под национальным флагом и с исполнением государственного гимна.

Также снимается запрет на проведение состязаний под эгидой международной организации на территории РФ.

Однако для участия в мировых стартах всадникам придется в полном объёме соблюдать действующие квалификационные требования. Никаких исключений или поблажек в регламенте не предусмотрено.

Для обеспечения честной борьбы эксперты FEI вместе с Международным агентством по тестированию подготовят специальный план антидопингового контроля. Эта программа станет обязательным условием для доступа россиян к соревнованиям.

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Также Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально подтвердила возможность участия российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях. Соответствующее решение было принято на заседании совета организации 2 сентября.

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Оксана Попова
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