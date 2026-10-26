Небензя призвал ООН удалить детские анкеты с украинского «Миротворца»*

Россия потребовала от ООН добиться удаления персональных данных несовершеннолетних из базы украинского сайта «Миротворец»*. Всемирная организация должна принять исчерпывающие меры для защиты детей, чьи анкеты размещены на ресурсе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что особое внимание проблеме необходимо уделить офису специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооружённых конфликтах. Речь идёт в том числе о работе по оценке угроз, возникающих из-за использования цифровых технологий.

«Рассчитываем на принятие Всемирной организацией, особенно спецпредставителем, исчерпывающих мер, с тем чтобы добиться от Украины немедленного удаления с «Миротворца» анкет детей», — заявил Небензя.

Российский постпред призвал учитывать подобные случаи при изучении рисков, связанных с распространением информации о несовершеннолетних в интернете. Москва неоднократно обращала внимание международных организаций на публикацию личных сведений детей на украинском ресурсе.

Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре 2026 года в базу «Миротворца»* внесли 12-летнего россиянина, которому приписали более 20 случаев нарушения украинской границы. Согласно опубликованной анкете, речь шла о поездках, совершённых с младенческого возраста до девяти лет. Авторы сайта обвинили ребёнка в сознательном нарушении государственной границы. Ещё в 2022 году российское представительство при ООН сообщало о наличии в базе данных как минимум 327 несовершеннолетних.

При этом Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ещё в декабре 2022 года призывал удалить личные сведения детей с «Миротворца»*. В организации подчёркивали, что публикация такой информации подвергает несовершеннолетних риску и противоречит интересам их безопасности. Представители фонда тогда призвали все стороны обеспечить защиту детей в соответствии с международным правом.

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