Российский нападающий Никита Кучеров стал главным героем гостевого матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» против «Миннесоты Уайлд», забросив победную шайбу в овертайме. Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счётом 4:3 в пользу «молний», сумевших отыграться с 1:3. Форвард также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча.

Хозяева льда захватили преимущество уже в первые три минуты. Сначала счёт открыл Блэйк Коулман, а затем российский форвард Максим Шабанов реализовал большинство с передачи Кирилла Капризова. Во втором периоде Джейк Гюнцель сократил отставание «Тампы», однако на 47-й минуте Шабанов оформил дубль, вновь обеспечив «Миннесоте» преимущество в две шайбы.

Переломить ход встречи гостям удалось в заключительные семь минут основного времени. Гюнцель забил второй гол, после чего Шарль-Эдуар Д'Астус восстановил равновесие, отличившись в большинстве при игре с шестым полевым хоккеистом. В овертайме исход противостояния решил Кучеров, поразивший ворота Кэлвина Пикарда на 64-й минуте. Россиянин сравнялся с Мартеном Сан-Луи по количеству голов в дополнительное время за всю историю «Тампы» — у обоих по десять шайб.

Шабанов по итогам встречи получил звание третьей звезды. Его «Миннесота» прервала серию из трёх побед подряд, но продлила серию матчей с набранными очками до восьми. «Тампа», напротив, одержала третью победу кряду.

В других матчах игрового дня российские хоккеисты также отметились результативными действиями. «Каролина Харрикейнз» разгромила «Чикаго Блэкхокс» со счётом 9:2. Андрей Свечников оформил дубль, а защитник Александр Никишин в своём первом матче сезона забросил шайбу и отдал голевую передачу. Кроме того, «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сиэтл Кракен» со счётом 4:3. Одним из авторов голов стал российский форвард Павел Дорофеев.

Ранее Кучеров объяснил желание покинуть «Тампу» проблемами в общении с руководством клуба. По словам нападающего, разногласия связаны не с финансовыми условиями нового соглашения, а с недостатком уважения и редкими контактами с генеральным менеджером Жюльеном Брисбуа. Действующий контракт россиянина рассчитан до лета 2027 года. При этом руководство клуба ранее публично отказалось рассматривать возможность обмена своего лидера, несмотря на появившиеся сообщения о его намерении сменить команду.