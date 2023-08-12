Шестеро российских бойцов заставили бежать 30 украинских

При отражении атаки ВСУ вблизи села Старомайорское Донецкой Народной Республики шестеро российских бойцов заставили бежать отряд из 30 украинских военных, причём некоторых взяли в плен. Об этом заявил украинский пленный Сергей Щербина.

По его словам, в ВСУ низкий боевой дух и повальное пьянство из-за страха. Щербина также рассказал, что многие украинские солдаты не желают участвовать в боях. По большей части это те, кого насильно мобилизовали. Несмотря на слабую подготовку, его подразделение отправили в самую горячую точку — в районе сёл Старомайорское и Урожайное на западе ДНР.

"Заняли окопы — начал танк [российский] стрелять. Я испугался, лёг в окопе. Потом появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежало из посадки. Это они с коптера видели. То есть они вшестером нас разогнали", — отметил пленный в беседе с РИА "Новости".

По мнению Щербины, бойцы ВС РФ более мотивированные в ходе сражения. А ещё он удивился хорошему отношению российских солдат к пленным, ведь украинские командиры убеждали в другом.

"[Российские военные] последним делились. Последней едой со мной делились. Мы такие же самые. Даже думаем одинаково. Зачем воевать? Мы все русские, белорусские, украинцы. Как так произошло, что мы воюем?" — не понимает пленный.

Щербина рассказал, что как-то шёл выпившим с работы и его остановили полицейские. Затем его "сразу же забрали" в зону боевых действий. Пленный переживает, что не может увидеться с сыном Денисом, которому недавно исполнилось 13 лет.