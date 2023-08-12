Замглавы администрации Тайваня Циндэ транзитом остановится в США

В США вылетел заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ. Об этом сообщил телеканал TVBS. Уточняется, что Циндэ на пути в Парагвай совершит транзитную остановку в Нью-Йорке.

Политик написал в соцсети Х, что ожидает встреч с американскими друзьями. Но официально о каких-либо предстоящих контактах в США не сообщалось. Предположительно, Лай Циндэ будет в Нью-Йорке 12–13 августа, а 14 августа прибудет в Парагвай.

Циндэ отправился в Парагвай по случаю вступления избранного президента страны Сантьяго Пеньи в должность. Он приготовил для него в подарок компьютер для велосипеда, питаемый от солнечной батареи. Именно велосипед Пенья получил в качестве презента от главы администрации острова Цай Инвэнь.

Известно, что в Китае негативно отреагировали на транзитную поездку Циндэ через Штаты. Объявлено, что 12–14 августа ВС КНР будут проводить учения в Восточно-Китайском море — на расстоянии около 500 км к северо-востоку от Тайваня.