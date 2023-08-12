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Опубликовано 12 августа 2023, 12:50
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В США отметили уникальность оружия, которым Россия ударила по наёмникам у Николаевки

MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наёмникам у Николаевки

Российские военные применили уникальные РСЗО "Торнадо" против иностранных наёмников в ходе спецоперации. На это обратило внимание американское издание Military Watch Magazine.

"Российская армия задействовала реактивные системы "Торнадо" для нанесения мощных ударов по позициям иностранных военных в районе Николаевки", — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что российские военные активно применяют РСЗО "Торнадо" по всей линии фронта. Главные преимущества таких систем заключаются в том, что они имеют большую дальность и высокую точность поражения целей. РСЗО "Торнадо" активно производились в течение последних десяти лет.

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К слову, ранее в Минобороны РФ сообщили, что при помощи РСЗО "Торнадо-С" российские бойцы уничтожили пункт управления подразделения иностранных наёмников ВСУ в Николаевке. Те пользовались американским терминалом спутниковой связи "Старлинк". Также нанесён ракетный удар по палаточному лагерю противника в районе посёлка Райское (ДНР).

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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