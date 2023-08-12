В США отметили уникальность оружия, которым Россия ударила по наёмникам у Николаевки
MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наёмникам у Николаевки
Российские военные применили уникальные РСЗО "Торнадо" против иностранных наёмников в ходе спецоперации. На это обратило внимание американское издание Military Watch Magazine.
"Российская армия задействовала реактивные системы "Торнадо" для нанесения мощных ударов по позициям иностранных военных в районе Николаевки", — говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что российские военные активно применяют РСЗО "Торнадо" по всей линии фронта. Главные преимущества таких систем заключаются в том, что они имеют большую дальность и высокую точность поражения целей. РСЗО "Торнадо" активно производились в течение последних десяти лет.
К слову, ранее в Минобороны РФ сообщили, что при помощи РСЗО "Торнадо-С" российские бойцы уничтожили пункт управления подразделения иностранных наёмников ВСУ в Николаевке. Те пользовались американским терминалом спутниковой связи "Старлинк". Также нанесён ракетный удар по палаточному лагерю противника в районе посёлка Райское (ДНР).
VK / Минобороны России